Fürstenau. In einem Weihnachtsbrief stellt die Stadtstiftung Fürstenau jetzt die von ihr geförderten Projekte vor und bittet um Unterstützung. „Sie wollen Gutes tun für das Leben und für die Menschen vor Ort? Sie wollen Projekte unterstützen, die nachhaltig weitergeführt werden?“, werben die Verantwortlichen um das Engagement weiterer Gleichgesinnter.

Zu den Projekten der Stadtstiftung gehören unter anderem die Kleinen Alltagshilfen, ein Angebot, das mit der Freiwilligenagentur und der Samtgemeinde Fürstenau inzwischen in fast allen Orten der Gemeinde ins Leben gerufen wurde. Das Projekt unterstützt hilfsbedürftige Personen in der Samtgemeinde. Die Arbeit, darunter zum Beispiel die Begleitung von hilfsbedürftigen Personen zum Arzt, werde gegen einen geringen Beitrag von ehrenamtlichen Helfern ausgeführt.

Die Stadtstiftung würde dieses Projekt für alle Bürger gerne mit Hilfe von Spenden weiter unterstützen. „Sprechen Sie über diese Aktion, damit die kleinen Alltagshilfen ein fester Bestandteil der Gemeinden werden“, bitten die Vorsitzenden Jürgen Sander und Elke Tebbe um Unterstützung.

Viele Aktionen unterstützt

Zu den weiteren Projekten, die die Stadtstiftung im ausklingenden Jahr durch Spenden unterstützt hat, zählen die 72-Stunden-Aktion der Landjugenden in Hollenstede und Schwagstorf, die Freien Jugendgruppen Hollenstede für die Jugendarbeit, die Spielvereinigung Fürstenau für die Möglichkeit, einigen Kindern eine Teilnahme am Fußballcamp auf Borkum zu ermöglichen, das Hilfswerk der Freien Wohlfahrtsverbände sowie Aktivitäten im Bereich der Innenstadtsanierung im Bereich der Beleuchtung, die Beleuchtung der Kirche in Hollenstede und des Burgfried auf der Schlossinsel. An der Aktion „Wir für den Schlosspark“ beteiligte sich die Stadtstiftung ebenfalls.

Weiter heißt es in dem Weihnachtsbrief: „Wenn Sie uns insgesamt oder einzelne Aktionen unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihre Spende unter Angabe des Verwendungszwecks „Weihnachtsaktion“ auf die Konten der Stadtstiftung bei der VR-Bank eG Osnabrücker Nordland (IBAN: DE 76 2656 7943 3629 9111 00) oder der Kreissparkasse Bersenbrück (IBAN: DE 42 2655 1540 0085 2029 84).“ Weiterhin fordert der Vorstand auf: „Machen Sie uns zum Thema, sprechen Sie über uns, denn wir möchten gern viele Projekte unterstützen.“

Kontakt und weitere Informationen per E-Mail info@stadtstiftung-fuerstenau.de oder im Internet auf www.stadtstiftung-fuerstenau.de.