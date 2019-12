Fürstenau. Beim Weihnachtsmarkt auf der Fürstenauer Schlossinsel haben Mitglieder des Scheunenfestclubs Hollenstede das Team der Kinderkrebshilfe Fürstenau mit einem Scheck über 1500 Euro für die Kinderkrebshilfe überrascht. Hocherfreut nahmen Susanne Kasper und ihre Mitstreiterinnen das vorzeitige Weihnachtsgeschenk entgegen.

Am Tag vor Himmelfahrt veranstaltete der Scheunenfestclub die traditionelle Scheunenfete unter dem Motto „Feiern für einen guten Zweck“. Dabei konnten die Organisatoren wieder einen Überschuss zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen erwirtschaften. "Neben der Kinderkrebshilfe unterstützten wir in diesem Jahr auch die Hollensteder Dorfgemeinschaft (HDG) mit einem Betrag von 500 Euro", erklärt Holger Wilke, einer der Organisatoren. Auch in nächsten Jahr soll die beliebte Scheunenfete wieder veranstaltet werden.

"Wir werden die Spende der Kinderkrebshilfe Münster in Verbindung mit dem Uniklinikum Münster, dem ambulanten Kinderhospizdienst in Osnabrück und dem Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke zukommen lassen", erklärten die ehrenamtlichen Helferinnen. Alle drei Einrichtungen werden von ihnen regelmäßig besucht. Mit den Spenden wird die Lebensqualität der erkrankten Kinder und Jugendlichen verbessert, zum Beispiel durch Musiktherapien oder Ausflüge; und auch deren Familien erfahren während der schweren Lebensphase Unterstützung auf vielfältige Weise.

Erstmals Kaffeetafel im Torhaus

Erstmals bot das Team der Kinderkrebshilfe in diesem Jahre eine Kaffeetafel im Torhaus an, die sehr gut von den Weihnachtsmarktbesuchern angenommen wurde. „Bereits um 12 Uhr kamen die ersten Gäste, um sich einen Kaffee und selbst gebackenen Kuchen zu gönnen“, freute sich Susanne Kasper. Besucher und Organisatorinnen waren gleichermaßen begeistert von dem üppigen Tortenbuffett. Im Zelt gegenüber herrschte dichtes Gedränge. Hier gab es selbstgemachte Marmeladen, Plätzchen, Liköre und diverse Geschenkartikel.

„Wir bedanken uns bei den zahlreichen Helfern und den vielen Kuchenspendern. Sie unterstützen und motivieren uns bei unserer Arbeit und haben einen erheblichen Anteil am Gelingen unserer Aktion", so das Team der Kinderkrebshilfe