Fürstenau. Die Mitglieder der Zirkus-AG der IGS Fürstenau, die vom 12. bis zum 18. Dezember am großen Ryan International Children’s Festival in Neu-Delhi teilnehmen, sind in Indien angekommen und melden sich mit einem ersten Bericht zu Wort.

