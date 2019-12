Fürstenau. Hoch oben von der Bastion erklangen Weihnachtslieder, gespielt von der Bläserklasse der Bigband der Integrierten Gesamtschule (IGS) Fürstenau. Bürgermeisterin Manuela Nestroy ergriff das Wort, dankte allen Beteiligten, besonders dem Marktmeister Alfred Witkabel, und eröffnete den Markt.

Und dann übernahmen die Kinder der Kitas und Grundschulen erst einmal. Sie dekorierten die auf der Zuwegung stehenden Weihnachtsbäume mit selbst gebasteltem Baumschmuck. Als Dank gab es Schokoladennikoläuse und Freikarten für das Karussell. Danach begann, zunächst recht zögerlich, das Markttreiben. „Es wird wieder ein schöner Weihnachtsmarkt“, zeigte sich Johannes Fritze, Vorsitzender der ausrichtenden Werbegemeinschaft Fürstenau, zuversichtlich. Er hob besonders den Einsatz der Ehrenamtlichen und die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Fürstenau hervor, besonders mit den Mitarbeitern des Bauhofes. Erfreulich war auch, dass alle Markthütten schon frühzeitig vergeben waren. Alle Holzbuden gehören der Werbegemeinschaft. Ein schöner Aspekt am Rande war die Wiederbelebung des Torhauses mit der Cafeteria der Kinderkrebshilfe.

Am zweiten Tag hieß es aber: Erst mal aufräumen. Sturmtief Wilfried hatte auch auf dem Weihnachtsmarkt Schäden angerichtet. Schutzschirme gegen den Regen wurden zerrissen; der Pavillon der Käferfreunde beschädigt und die Tags zuvor geschmückten Bäume geplündert. Am Nachmittag lief dann das Marktreiben recht zügig an. Am frühen Abend gab es kaum ein Durchkommen. Die Kinder freuten sich über das Karussell ebenso wie über den Besuch des Nikolaus. Für jedes mehr oder auch weniger brave Kind gab es eine bunte Tüte.

An den Glühweinständen herrschte großes Gedränge. Klaus Sperling stellt ebenso wie Heinz Geers dem Fürstenauer Weihnachtsmarkt ein gutes Zeugnis aus. „Das Ambiente in der Budenstadt auf dem Schlossparkplatz ist einmalig“, hieß es übereinstimmend.

Die Stände auf dem Schlossparkplatz, dem Schlossplatz und im Schloss boten eine breite Vielfalt von ansprechenden Accessoieres, nicht nur für Weihnachten. Keramikarbeiten, Schmuck, Gestricktes und Wolle aber auch Marmeladen und Liköre gab es an den Ständen. Neben anderen boten auch der archäologische Arbeitskreis und die Käferfreunde besondere Leckereien an.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch die Auftritte der Chor- und Musical-AG der IGS sowie dem Chorkonzert, in diesem Jahr organisiert vom Cäcilienchor Fürstenau. Eine schöne Idee war auch die Ausleuchtung der Schlosswand durch Matthias Bläul.