Polizei stellt 21 gestohlene Bierfässer in Berge sicher CC-Editor öffnen

Eine größere Menge Bier hat die Polizei nach einem Diebstahl sichergestellt. Einige Fässer sind allerdings noch nicht wieder aufgetaucht. Symbolfoto: Rainer Jensen/dpa

Berge/Herzlake. Polizeibeamte aus Herzlake, Fürstenau und Diensthundeführer aus Osnabrück haben am Donnerstag bei einer Durchsuchung in Berge 21 von insgesamt 40 gestohlenen Bierfässern sicherstellen können. 19 Fässer fehlen also noch...