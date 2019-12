Samtgemeinde Fürstenau will 4,7 Millionen Euro investieren CC-Editor öffnen

Die Samtgemeinde legt einiges an Geld auf den Tisch, um die Zukunft ihrer Schulen zu sichern. Symbolfoto: Tobias Hase/dpa

Fürstenau. Es ist für die Samtgemeinde Fürstenau eine beträchtliche Summe: Sie will 2020 insgesamt 4,7 Millionen Euro investieren – allein 3,3 Millionen sind für Bildungsprojekte eingeplant, wie Kämmerin Elisabeth Moormann bei der Vorstellung des Haushaltsplanes für das kommende Jahr erläuterte. Das Zahlenwerk wird nun in den nächsten Wochen in den Fraktionen beraten.