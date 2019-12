Schwagstorf. Wahlen, Ehrungen und ein Rückblick auf das vergangene Jahr standen im Mittelpunkt der Generalversammlung der Kolpingsfamilie Schwagstorf. Ein Überblick.

Nach dem Festgottesdienst unter der Leitung des Bezirkspräses Pfarrer i.R. Johannes Klocke in der Pfarrkirche St. Bartholomäus, vorbereitet von Ernst Schulte, mit Stefan Brinkmann an der Orgel, stand in der anschließenden Generalversammlung die Ehrung langjähriger Kolpinger an. Mit Urkunden und Ehrennadeln wurden Gerhard Gerweler für seine 40-jährige Vereinszugehörigkeit sowie Elke Giese, Josef Osterhage, Ulrich Feye und Bernd Brinkmann für jeweils 25 Jahre Treue zum Verein ausgezeichnet.

Abschied: Georg Kirchner legte sein Amt als zweiter Vorsitzender nieder. Die Versammlung wählte dessen Sohn Markus Kirchner einstimmig in den Vorstand.

Jahresbericht 2019: Zu den Aktivitäten des vergangenen Jahres gehörten unter anderem die Preisdoppelkopfturniere und die Altkleidersammlungen. Das Ü-60-Frühstück und die Radtouren wurden gut angenommen, ebenso das Kreuzweggebet am Sellberg. Die Fahrt nach Hannover zum NDR mit Besuch des Landtages war sehr interessant. Weiterhin fand die Frühwanderung an Christi Himmelfahrt statt, und die jungen Familien hatten wieder großen Spaß beim Familienzelten. Teilnahme an Veranstaltungen des Diözesanverbandes sowie Bezirksversammlungen standen auf dem Programm. Im Oktober wurde Pastor Christoph Scholz verabschiedet. Im Bezirksvorstand erfuhr Kassenwart Ernst Schulte eine besondere Ehrung. Hinzu kam das Kreuztragen in Lage. Der Bezirksmaigang führte die Mitglieder zum St. Marienstift. Weiter beteiligte sich die Kolpingsfamilie am Boßelturnier, an den Schwagstorfer Weihnachtsklängen, an den Frühschichten sowie an den Jubiläumsveranstaltungen der Morloks und der Kolpingfamilie.

Kassenbericht: Kassenwart Ernst Schulte verlas den Kassenbericht und schloss mit einer ausgeglichenen Kassenlage ab.

Wahlen: Turnusmäßig standen der zweite Vorsitzende Georg Kirchner, Kassenwart Ernst Schulte und Michael Dieckhoff sowie die beiden Kassenprüfer zur Wahl. Georg Kirchner stellte sein Amt zur Verfügung und schlug seinen Sohn Markus Kirchner als Nachfolger vor. Dieser wurde von der Versammlung einstimmig gewählt. Ernst Schulte und Michael Dieckhoff wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurden die Kassenprüfer Johannes Waller und Josef Hemme.

Planungen für 2020: Mit der Einladung zur Generalversammlung erhielten die Mitglieder das Programm für das kommende Jahr, das am 18. Januar mit der Altkleidersammlung beginnt und sich am 24. Januar mit dem Preisdoppelkopf fortsetzt. Vom 4. bis 8. Juli findet die Kolpingfahrt nach Bad Homburg statt.