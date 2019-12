Christoph Brückner begeistert an der Berger Rohlfing-Orgel CC-Editor öffnen

An der Rohlfing-Orgel von 1907 begeisterte Christoph Brückner das Publikum. Foto: Erika Schwietert

Berge. Ein überaus gelungenes Orgelkonzert gab der bekannte Organist Christoph Brückner aus Limeshain in der Lutherkirche in Berge. Mit dem „Romantique Rendezvous“ begeisterte er mit einer Vielfalt von Bearbeitungen und Improvisationen sowie Eigenkompositionen das Publikum an der frisch sanierten Rohling-Orgel.