Diese Eiche in Höhe des Geschäftes Booms in Bippen musste weichen. Foto: Kurt Freye

Bippen. Musste die große Eiche in Höhe des Geschäftes Booms in Bippen wirklich gefällt werden? Eine Frage, die Bürger in der Gemeinde in den vergangenen Tagen diskutiert haben. Bürgermeister Helmut Tolsdorf sagt: „Ja“. Schon aus Gründen der Verkehrssicherheit.