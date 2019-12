Fürstenau. Fürstenauer Lichtspiele – unter diesem Motto veranstalten fünf engagierte Frauen künftig in den Wintermonaten im Hotel Wilken unterhaltsame Kinoabende für Frauen und Männer. Gestartet wird am Freitag, 3. Januar 2020, um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Anlässlich des Fürstenauer Frauenforums, initiiert durch Bürgermeisterin Manuela Nestroy, beschlossen Verena Gierke, Anna-Maria Thediek, Melanie Arens, Christine Scholz-Lomp und Marion Grofer spontan, die Nachfolge des Frauenkino-Teams anzutreten. Kürzlich trafen sie sich mit Sandra Fenstermann vom Stadtmarketing, die sie hinsichtlich der Plakate und notwendigen Lizenzen unterstützt. Frei nach dem Motto „Neues Team, neues Konzept“ entschieden sie, die Kinoabende für jedermann anzubieten.

Tickets sind im Vorverkauf bei der Firma J. B. Haverkamp, Große Straße 18, zum Preis von fünf Euro erhältlich. Sie beinhalten einen Getränkegutschein über drei Euro. Da der Vorstellungsraum Platz für 30 Personen bietet, sollten die Tickets frühzeitig gekauft werden, empfehlen die Veranstalterinnen.

Vorstellungen an jedem ersten Freitag im Monat

In den Monaten Januar, Februar und März finden an jedem ersten Freitag Kinoabende statt. Das Angebot ist breit gefächert. Im Januar erwartet die Besucher ein Silvester-Film, ein besonderes Datum für die meisten Menschen, an dem Wünsche, Träume, Hoffnungen und Veränderungen in nur einer Nacht kulminieren. So auch in der verheißungsvollen Millionenstadt New York, in der sich die Lebenswege von mehreren Menschen kreuzen. Während die einen nach der großen Liebe suchen, schmieden andere Zukunftspläne, trennen sich oder geben einander eine neue Chance.

In entspannter Atmosphäre können die Gäste aller Altersgruppen bei einem Getränk, Popcorn oder Nachos zum kleinen Preis den Film genießen.

Weitere Infos können unter der E-Mail Fuerstenauer-Lichtspiele@gmx.de angefordert werden.