Vechtel. Im Rahmen einer Feierstunde im Gasthaus Reinermann in Schwagstorf hat die Firma Stöckel Fenster aus Vechtel fünf langjährige Mitarbeiter geehrt. Seit 40 Jahren ist Karl-Heinz Thole, seit 25 Jahren sind Helmut Moss, Helmut Gäbel, Frank Nunn und Andreas Triphaus dabei.

Geschäftsführer Reiner Stöckel begrüßte die Jubilare und ihre Partnerinnen sowie die Mitglieder der Firmenleitung. Er verglich die 60 Jahre alte Firma mit einem Baum, an dem die jetzigen Jubilare starke, teilweise knorrige und tragende Äste gebildet hätten. „Ihr habt auch die Aufgabe, die Jungen an die Hand zu nehmen“, betonte er, verbunden mit einem Dank für das für die Firma geleistete Engagement.

Personalleiter Klaus Hartmann führte aus, dass die Firma Stöckel in Sachen Energiesparverordnung auf dem richtigen Weg sei, ebenso im Bereich der Digitalisierung. Den Jubilaren zollte er ein hohes Lob. „Ihr habt die Erfahrungen, die man braucht, um qualitativ hochwertige Produkte herzustellen“, so Hartmann. Er teilte mit, dass die Firma Stöckel jüngst als familienfreundliches Unternehmen in der Region Osnabrück ausgezeichnet wurde.

Urkunden von der Handwerkskammer

Anschließend ging Hartmann auf die Jubilare ein: Seit vier Jahrzehnten sei Karl-Heinz Thole, das Organisationstalent im Versand, dabei. Auf ein Viertel Jahrhundert blicken Helmut Moss, Helmut Gäbel, Frank Nunn und Andreas Triphaus zurück. Monteur Helmut Moss bewältige die Montage selbst der schwersten Elemente ohne große Probleme und leite ruhig und sachlich die Kollegen an. Dem Fachmann im Bereich Kunststofffenster und Türen, Helmut Gäbel, komme zugute, dass er Elektroinstallateur gelernt habe und sich bestens in die elektronischen Schließsystem hinein denken könne. Der Glasverarbeiter Frank Nunn dürfte in den vergangenen 25 Jahren 8000 Tonnen oder anders ausgedrückt 400 LKW-Ladungen Glas verarbeitet haben. Tischler Andreas Triphaus habe sich zum Spezialisten für die neuerdings wieder gefragten Hebeschiebetüren entwickelt. Weiterhin sei er Betriebsratsmitglied.

Für die Geehrten gab es unter anderem Urkunden der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Für den Betriebsrat gratulierte Christoph Abeln den Jubilaren.