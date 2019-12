Fürstenau. Unter dem Motto „Raus zu den Menschen“ haben sich die Ortsverbände des Sozialverbands Deutschland (SoVD) aus Fürstenau, Berge, Bippen und Schwagstorf mit einem Informationsstand auf dem Fürstenauer Wochenmarkt präsentiert.

„Wir wollen uns da zeigen, wo die Bürger sind und nicht nur in irgendwelchen Hinterzimmern tagen“, betonte der Kreisvorsitzende Gerd Groskurt. Auch das miserable Wetter verhinderte die gute Stimmung am Info-Stand nicht. Als an diesem Tag besonders begehrtes Geschenk verteilte der SoVD Regenschirme, die so ein Stück Symbolik auf Hilfe und Unterstützung für Menschen in problematischen Lebenslagen deutlich machen sollten. Zudem stellte der Sozialverband eine Broschüre mit hilfreichen Tipps für die Durchführung von Nachbarschaftsfesten vor. Weitere Hefte sollen Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken kostenlos zur Weiterverteilung in die Gemeindebüros übergeben werden.

Der Sprecher des Ortsverbands Fürstenau, Andreas Schneider, wies auf die Weihnachtsfeier des SoVD Fürstenau am 13. Dezember ab 16 Uhr im Gasthof Triphaus hin. Anmeldungen, auch von Nichtmitgliedern, nehmen Andreas Schneider (Telefon 0170 8022208) und Heinz-Jürgen Frantzen (Telefon 05901 3275) entgegen.