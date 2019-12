Hollenstede. Der traditionelle Nikolausmarkt in Hollenstede, der von den freien Jugendgruppen veranstaltet wird, war wieder gut besucht. Die Jugendgruppen basteln für den Markt und stellen weitere Produkte her. Aus dem Verkaufserlös wird das sommerliche Zeltlager mit finanziert. Außerdem stellte die Stadtstiftung Fürstenau stellte das Projekt „Lichter der Stadt“ vor.

Die Stadtstiftung plant, zusammen mit Vertretern der Kirchengemeinde Maria Rosenkranz, die bemerkenswerte Turmuhr des Gotteshauses von allen Seiten zu beleuchten. Jetzt wurde das Projekt vorgestellt und eine Seite angestrahlt. Dabei setzte ein LED-Strahler das Ziffernblatt der Uhr ins rechte Licht. Im Vorfeld hatte es einige Treffen gegeben, um die Lichtbedingungen optimal auszuloten. Nach mehreren Versuchen hat die Arbeitsgruppe sich unter vielen Modellen für einen Strahler entschieden. Auch die Montageorte wurden bestimmt. Damit die Hollensteder sich einen Eindruck verschaffen konnten, wurde eine kleine Lichtinstallation am Nikolausmarkt vorbereitet.

„Die Idee kam von Jürgen Sander von der Stadtstiftung. Und so hat der Kirchenvorstand die Idee aufgegriffen, “ sagte Stefan Herdemann von der Stadtstiftung, „eine Gruppe in Hollenstede wurde aktiv und wird versuchen, dass Projekt möglichst in Eigenleistung zu realisieren.“ „Wir von der Stadtstiftung haben die Arbeitsgruppe Lichter der Stadt. Wir wollen schauen, dass wir Dinge in Szene setzen und wichtige Gebäude beleuchten“, betonte der Vorsitzende Jürgen Sander. Er verwies auf die Beleuchtungsaktion der Rosette im Rathaus sowie des Burgfrieds auf der Schlossinsel.

Premiere für die "Chorwürmer"

Auf die Kirchturmuhr mit ihren schönen Ziffernblättern bezogen, sagte Sander: „Sie steht im Dunklem, man sieht sie nicht. Natürlich liegt es nahe, hier aktiv zu werden.“ Und so sei das Projekt in Gange gekommen. Strahler wurden getestet, Standpunkte ermittelt. „Wir planen jetzt, dieses zu konkretisieren. Anfang kommenden Jahres wird das Projekt realisiert“, so der Vorsitzende des Kirchenvorstands Matthias Nöring. „Wir freuen uns, wenn Bürger das Projekt mit einer zweckgebundenen Spende an die Stadtstiftung unterstützen“, sagte Jürgen Sander, der sich über die enorme Eigenleistung der Hollensteder freute.

Die Freien Jugendgruppen Hollenstede bieten den Nikolausmarkt schon seit mehreren Jahren an. In der Kirche waren mehrere Verkaufsstände aufgestellt. Hier gab es nach der Messe eine breite Vielfalt von adventlichen Dingen aber auch Leckereien. In der Messe trat zum ersten Mal der neue Hollensteder Kinderchor „Chorwürmer“ unter der Leitung von Saskia Volbers auf. Der Chor wurde von Andrea Nörung und Petra Sander an den Gitarren begleitet.