Fürstenau. Im Familienzentrum St. Katharina Fürstenau startete das Pilotprojekt „Familienpaten“, initiiert durch Christel Meurer, Vorstandsvorsitzende der Meurer-Stiftung. „Durch Kontakte zu anderen Stiftungen bin ich auf das Familienpatenschaftprojekt aufmerksam geworden“, erklärt sie.

Illum repellendus quaerat qui provident nulla. Pariatur quod sequi doloremque. Aut nulla ea et amet.

Et velit eligendi tenetur placeat. Et impedit ipsam pariatur labore. Facilis explicabo dolores possimus cumque sit corrupti. Assumenda velit sed facere nesciunt. Ut perferendis aperiam possimus sit quidem. Magnam tempora adipisci totam necessitatibus impedit. In ipsam aut fugiat eius saepe.