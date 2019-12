Bippen. Der Schützenverein Restrup ist mit dem Klimaschutzpreis der Gemeinde Bippen und des Energiekonzerns Innogy für umfangreiche energetische Maßnahmen am Dach und im Eingangsbereich der Schützenhalle ausgezeichnet worden.

Bei einer kleinen Feier übergaben Bippens Bürgermeister Helmut Tolsdorf und Innogy-Kommunalbetreuer Thomas Jablonski den mit 500 Euro dotierten Preis. Der Schützenverein Restrup sei örtlicher Kulturträger und erfülle wichtige soziale und kulturelle Funktionen in der Gemarkung, heißt es in der Pressemitteilung. Mit den baulichen Maßnahmen sei es gelungen, den Energieverbrauch des Gebäudes und den damit verbundenen CO2-Ausstoß zu reduzieren.

„Gerade das Umweltschutzengagement geschieht oft im Verborgenen." Thomas Jablonski

„Jede Initiative für den Umweltschutz verdient unsere Hochachtung und Wertschätzung. Gerade das Umweltschutzengagement geschieht oft im Verborgenen. Um so wichtiger ist uns diese Möglichkeit der Auszeichnung“, sagte Thomas Jablonski. Der stellvertretende Präsident der Restruper Schützen,Christian Schwietert, dankte für die Auszeichnung. Die Mittel würden für weitere im kommenden Jahr geplante Maßnahmen eingesetzt.

Es stehe die Sanierung der Elektrik in der Halle mit Umstellung auf LED-Technik an. Auf die Bindefunktion der Schützenvereine in der Ortsteilen ging Bürgermeister Helmut Tolsdorf ein. „Die Schützenvereine mit ihren jeweiligen Hallen sind örtlicher Bezugspunkt und Teil des kulturellen Lebens“, betonte er.