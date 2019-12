Firma Santel spendet 1500 Euro an die Fürstenauer Tafel CC-Editor öffnen

Scheckübergabe: Schwester Innocenza, Schwester Sieglind und das Helfer-Team von der Fürstenauer Tafel freuen sich über einen symbolischen Scheck der Firma Santel aus Schwagstorf. Foto: Firma Santel

Schwagstorf. In den vergangenen Monaten hat das Küchenstudio Santel in Schwagstorf viele Exemplare seines Firmenkochbuchs verkauft. Den Erlös daraus sowie aus den Kaffeetafeln zu Tagen der offenen Tür, insgesamt 1500 Euro, hat das Unternehmen jetzt an die Fürstenauer Tafel gespendet.