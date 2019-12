Schwagstorf. Anlässlich der Schwagstorfer „Weihnachtsklänge“ am 7. Dezember 2019 wird die Krimiautorin Melanie Jungk ihren neuesten Weihnachtskrimi „Tödlicher Adventszauber“ vorstellen, der sich in einem Schwagstorfer Gasthaus abspielt. Ein Interview.

Frau Jungk, als „Autorin mit Hut“ kennen Sie viele Krimi-Liebhaber in der gesamten Region und weit darüber hinaus. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?

Das Schreiben hat mir immer schon Spaß gemacht. Im Jahr 2013 bin ich auf einen Volkshochschulkurs „Die Kunst des Krimischreibens“ aufmerksam geworden. Kursleiter war der professionelle Autor Martin Barkawitz, der unter anderem Jerry-Cotton-Bände geschrieben hat. Er hat uns alle zum Weiterschreiben animiert. Mit den Kursteilnehmern treffe ich mich übrigens regelmäßig einmal im Monat in Osnabrück. Wir nennen uns die „Osnabrücker Ersttäter“.



Sie haben sich ja auf Krimis spezialisiert?

Ja, ich habe selbst immer gerne Krimis gelesen. Während des Schreibkurses entstand dann auch mein erster Kriminalroman „Schnapsleichenfund“,der in meiner Heimatstadt Fürstenau spielt. Martin Barkawitz gab mir den Tipp, für die Handlung eine Gegend zu wählen, die ich gut kenne. In Fürstenau gibt es viele schöne Orte, wo man morden kann. Der Mord geschah ja im historischen Gefängnisgebäude in Fürstenau. Damals wusste ich noch nicht, dass Werner Pries zeitgleich Pläne für das Gefängnishotel schmiedete.

War es schwierig einen Verlag zu finden, der das Buch veröffentlicht?

Meine Bücher werden im Eigenverlag veröffentlicht. Unser Kursleiter hat mich dazu ermuntert. 2013 bin ich zur Frankfurter Buchmesse gefahren und habe mich dort informiert. Ich fand einen Distributor zu günstigen Konditionen. Nach einigen Anläufen fand ich auch einen zuverlässigen Korrekturleser und einen Designer für das Buch-Cover.

In Ihren Büchern sprechen einige Akteure die plattdeutsche Sprache. Sprechen Sie selbst auch plattdeutsch?

Ich kann diese Sprache verstehen, spreche sie selbst aber nicht. Darum habe ich auch eine Person, die mich in dieser Hinsicht berät und unterstützt. Schließlich gibt es keine Rechtschreibregeln für diese regionale Sprache. Ich schreibe keine blutrünstigen Krimis, sondern lieber welche mit einem Schuss Humor. Daher auch die plattdeutschen Einschläge.

Gibt es weitere regionale Krimis?

Ja, dem „Schnapsleichenfund“ folgten „Maiburg-Mord“, „Morgengrauenkiller“ und „Ekeltod“, das während des Fürstenauer Burgfestes spielt, immer mit dem Ermittlerpaar Arne Mayer und Jasmin Krüger aus Hannover.

Sie sind ja berufstätig. Wann schreiben Sie Ihre Romane und Geschichten und wie lange brauchen Sie dafür?

Ich versuche abends zu schreiben. Aber eigentlich schreibe ich überall. Ich habe immer eine Kladde dabei und schreibe die Texte mit einem Füller vor. Beim Abtippen überarbeite ich diesen dann schon. Manchmal streiche ich auch ein ganzes Kapitel und schreibe es neu. Ich schreibe nicht unter Zeitdruck. Den Camperkrimi „Wer erstach Sherlock Holmes“ entstand während der Hin- und Rückfahrt im Wohnmobil nach Südfrankreich.

Wissen Sie beim Schreiben immer schon, wer der Mörder ist?

In den meisten Fällen schon, Bei der kriminellen Weihnachtsgeschichte war das anders. Da wusste ich bis zum Schluss nicht, wer der Mörder ist.

Woher bekommen Sie die Ideen für Ihre Geschichten?

Manchmal entdecke ich zufällig einen Ort, der sich als Tatort eignen könnte und mache davon Fotos. Dann kommen auch schon die ersten Ideen, die ich in einem neuen Buch verarbeiten kann. Auf dem Weihnachtsmarkt in Merzen wurde ich angesprochen, doch mal einen Krimi in Merzen spielen zu lassen. Nach dem fünften Glühwein habe ich mein Versprechen gegeben. So entstand die kriminelle Weihnachtsgeschichte „Racheakt im Advent“. So ähnlich war es auch bei meinem jüngsten Werk „Tödlicher Adventszauber“, das in Schwagstorf angesiedelt ist. Ich warte zur Zeit auf den Druck des Krimis und bin schon ganz gespannt, ob alles klappt und wie das Cover aussieht. Auf die Lesung in Schwagstorf am 7. Dezember freue ich mich.

Haben Sie schon viele Lesungen veranstaltet?

Ja, es werden immer mehr, und ich mache das unwahrscheinlich gerne. Ich war schon oft in Osnabrück und Umgebung, in Neuenkirchen, Berge, Merzen und natürlich auch in Fürstenau am historischen Gefängnis auf der Schlossinsel. Auf der Osnabrücker Buchmesse im Januar werde ich auch vertreten sein. Mit Harald Keller, der übrigens auch ein Buch geschrieben hat, das in der Maiburg verortet ist, habe ich schon an einigen Veranstaltungen teilgenommen. Jede meiner Lesungen beende ich mit einer Kurzgeschichte, die häufig Parallelen zum Veranstaltungsort hat. Es gibt inzwischen einen Sammelband mit Kurzgeschichten mit dem Titel „Autorin mit Hut“, exklusiv nur für Zuhörer.

Was hat es mit dem Hut auf sich?

Ich trage gerne Hüte und Mützen. Für meine erste Lesung habe ich mir einen grauen Hut gekauft, der inzwischen zu meinem Markenzeichen geworden ist.

Gibt es Pläne für die Zukunft?

Ich habe gerade wieder ein Buch abgeschlossen und muss es noch überarbeiten. „Zimmerservice für drei Leichen“ heißt es und spielt an der Nordsee. Für nächsten Sommer plane ich den nächsten Fürstenau-Krimi und eine Lesung auf der Schlossinsel.