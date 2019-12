Fürstenau. Dirk Imke soll als CDU-Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in der Samtgemeinde Fürstenau im September 2021 antreten. Der Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes sprach sich einstimmig für den 46-jährigen Bippener aus, der nun im Januar 2020 von den Mitgliedern zum Kandidaten gekürt werden soll.

Im September 2021 geben die wahlberechtigten Bürger der Samtgemeinde Fürstenau ihre Stimmen nicht nur bei der Kommunalwahl ab, sie sind auch dazu aufgerufen, den Samtgemeindebürgermeister zu wählen. Und wenn es nach dem Willen des Vorstandes des CDU-Samtgemeindeverbandes geht, soll Dirk Imke für den Chefsessel im Rathaus kandidieren.

Wie der CDU-Samtgemeindeverband in einer Pressemitteilung erklärt, empfiehlt der Vorstand den Mitgliedern einstimmig, den 46-Jährigen Wirtschaftsberater in der Mitgliederversammlung am 15. Januar 2020 zum Kandidaten zu küren.

„Die Samtgemeinde Fürstenau braucht einen Neustart", teilt der CDU-Vorsitzende Friedhelm Spree mit, "mit Dirk Imke haben wir einen erfahrenen Kommunalpolitiker gewonnen. Starkes Auftreten, ein verbindlicher und sympathischer Typ. Er ist der richtige, um die Menschen in der Samtgemeinde mitzunehmen, zu überzeugen und zu motivieren. Wir werden uns geschlossen für einen Wechsel einsetzen.“

Der 46-jährige Agrarökonom stammt aus Bippen-Ohrte und ist seit mehr als 13 Jahren in der Kommunalpolitik tätig und zudem seit zwei Jahren Vorstandsvorsitzender und Verbandsvorsteher des Wasserverbandes Bersenbrück.

Nach Berufsausbildung und Studium war Imke an verschiedenen Standorten im gehobenen landwirtschaftlich-technischen Dienst bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen beschäftigt. Seit 2004 ist er als Wirtschaftsberater bei der Landwirtschaftskammer am Standort Bersenbrück tätig. Dirk Imke ist verheiratet und hat drei Kinder.

Imke hat sich für die nächsten zwei Jahre viel vorgenommen: „Ich möchte mit den Menschen in der ganzen Samtgemeinde Fürstenau ins Gespräch kommen. Mit Leidenschaft und Engagement werde ich mich für einen Aufbruch in der Samtgemeinde einsetzen“, wird Imke in der Pressemitteilung zitiert.