Verwaltung und Rat der Stadt Fürstenau können derzeit nicht über den Haushalt klagen. Foto: zb/Jens Büttner

Fürstenau. Die Schulden sinken weiter, die Einnahmen sind gut: Verwaltung und Rat der Stadt Fürstenau können derzeit nicht über den Haushalt klagen. Kämmerin Elisabeth Moormann stellte nun das Zahlenwerk für 2020 vor. Was ins Auge sticht: die geplanten Investitionen in Höhe von 2,2 Millionen Euro. So viel hat die Stadt lange nicht ausgegeben.