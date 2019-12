Grafeld. Passend zum ersten Advent erstrahlt auch der Dorfladen in Grafeld in vorweihnachtlichem Glanz.

Eine Abordnung der Landjugend erklärte sich bereit, den Kundenbeirat dabei zu unterstützen, die Weihnachtsbäume im und vor dem Grafelder Dorfladen aufzustellen und mit einer Lichterkette zu versehen. Außerdem wurde der Baum im Außenbereich mit Schmuck versehen, den die Kinder der Grundschule gestaltet hatten. Die Mitglieder des Kundenbeirates hatten sich in Zusammenarbeit mit Vorstand und Aufsichtsrat um die Beschaffung der Bäume gekümmert.



Die Tanne im Innenbereich wurde vom Stift Börstel und der Baum im Außenbereich vom Stammtisch "De Halfstarken" gestiftet. De Halfstarken werden, wie bereits in den vergangenen Jahren, auch in diesem Jahr wieder den Weihnachtsbaum-Verkauf auf dem Grafelder Weihnachtsmarkt organisieren. Den Erlös daraus stiften sie jedesmal einem guten Zweck.

So erstrahlen nun zwei Bäume in weihnachtlichem Glanz und laden die Kunden zum Einkaufen in gemütlicher Atmosphäre ein. Für die Kunden besteht die Möglichkeit, den Kassenbon ab einem Einkaufswert von 20 Euro mit Namen zu versehen und damit an der Verlosung am 22. Dezember teilzunehmen. Es winken attraktive Preise.