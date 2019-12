Fürstenau. In der Adventszeit sind viele Fürstenauer Häuser und Vorgärten mit Tannengrün und Lichterketten geschmückt. Im Vorgarten von Werner und Hedwig Neu gibt es eine besondere Attraktion. Eine über 2,20 Meter hohe zweistöckige Weihnachtspyramide erfreut sowohl die Bewohner als auch die Nachbarn und Passanten.

Mit viel Geduld und Geschick konstruierte und baute Werner Neu diese Pyramide aus Massivholz. Die Flügel und das Dach fertigte er aus Aluminium in Kupferoptik. An den Seiten sind elektrische Kerzen angebracht. Auf zwei Ebenen drehen sich mittels eines Motors in schöner Eintracht Engel, Weihnachtsmann mit Schlitten und Rehe.

„Ich habe schon so viele Pyramiden für andere Menschen gebaut. Jetzt habe ich auch mal für mich selbst eine angefertigt“, erklärt der gelernte Tischler. Einige der Nachbarn haben sich schon seine bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Eigenkreation aus der Nähe angeschaut. Es sei gar nicht so einfach gewesen, den passenden Motor zu finden. Im Februar habe er die ersten Vorbereitungen für das Schmuckstück getroffen und immer mal wieder, wenn es seine Zeit erlaubte, in seiner Werkstatt daran getüftelt. „Meine Frau ist meine technische Beraterin“, verrät er augenzwinkernd. „Er hat was zu tun, und es kommt was Schönes dabei heraus“, erklärt Hedwig Neu.

Seit zwanzig Jahren ist Werner Neu mit der Anfertigung von schönen Dingen beschäftigt. In seiner Werkstatt hat er alle nötigen Werkzeuge zur Hand. Neben Schraubstock und Bohrmaschine ist die Dekupiersäge sein Hauptwerkzeug. So entstehen beleuchtete Schwippbögen, Weihnachtspyramiden mit und ohne Motor, Kerzenleuchter, Lampenschirme, hübsche Schmuckschatullen, Fensterbilder, Windspiele und sogar Tischuhren, eingerahmt von Pferden oder Tauben, je nach Geschmack.

Werner Neu arbeitet mit Birkensperrholz. Stolz zeigt er seine filigranen Sägearbeiten, die einen Raum im Wohnhaus bis unter die Zimmerdecke füllen. Wunderschöne Krippenpyramiden in verschiedenen Formen sind da zu sehen. Gleich daneben stehen Schwippbögen mit Winter- oder Bauernhofmotiven. Das Prunkstück ist eine meterhohe Pyramide mit dem Nachbau der Dresdener Frauenkirche. 900 winzige Fenster hat Werner Neu hier eingearbeitet. Besonders aufwändig ist eine zweifarbige Pyramide mit zahlreichen Jagdszenen innen und außen. Sogar ein kleiner Hausaltar steht im Regal.

Auch mannshohe Leuchttürme im Angebot

Mannshohe Leuchttürme und andere Gartendekorationen hat er geschaffen. Ein selbst gebautes Holzhaus komplettiert das idyllische Gartengelände mit Brunnen, Goldfischteich und Wasserlauf. Seine Enkel freuten sich über Burgen und Bauernhöfe, alle individuell handgefertigt. Er versteht sich auch auf das Restaurieren von Kleinodien zum Beispiel aus dem Erzgebirge.

Wer sich für die handgefertigten Unikate interessiert, kann sich bei ihm unter Telefon 05901 2976 melden.