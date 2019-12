Fürstenau. „Hier gibt es beachtliche Entwicklungsmöglichkeiten“ – auf diesen kurzen Satz brachte André Berghegger seinen Eindruck, den er sich jetzt bei einem Besuch des sich frisch entwickelnden Freizeitparks „Fürsten Forest“ in der Stadt Fürstenau machte. Eingeladen hatte dazu die Junge Union in der Samtgemeinde Fürstenau.

In einem Gespräch mit Geschäftsführer Jan Koers informierte sich André Berghegger über den Stand des Projektes. Auf über 360 Hektar soll in den nächsten Jahren einer der größten Freizeitparks Europas entstehen, so Jan Koers. Heutiger Schwerpunkt ist die Nutzung als Geländewagenpark. Einzelgäste und Gruppen machen sich mittlerweile nicht nur aus dem gesamten Bundesgebiet auf den Weg in den Nordkreis; viele Gäste kommen aus dem europäischen Ausland.

Stolperstein für die Projektarbeit ist derzeit noch die erforderliche Sanierung des früheren Standortübungsplatzes – aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges werden nach Luftbildauswertungen noch Kampfmittel im Erdreich des Waldgebietes vermutet. Hier ist unter anderem die Verkäuferin, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, gefragt. Nach langen Verhandlungen ist nunmehr geplant, die Sanierungsarbeiten in diesem Jahr fortzusetzen.

Gerade für die Vertreter der Jungen Union ist die jüngste Projektidee der niederländischen Investoren besonders interessant: das Gebäude des früheren „UFFZ-Heims“ in der zu Zeiten des Bundeswehrbetriebes am Standort Fürstenau die Unteroffizierheimgesellschaft beheimatet war, soll noch in diesem Jahr zu einem Jugendtreff mit Disco ausgebaut werden.

Im Erdgeschoss stehen dafür, wie beim Rundgang zu erfahren war, 388 Quadratmeter zur Verfügung. Der Keller mit Kegelbahnen bietet Platz auf 214 Quadratmetern. Gemeinsam mit der Jungen Union wollen sich die Akteure von Fürsten Forest jetzt auf die Suche nach einem Pächter machen.