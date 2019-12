Julius, Pia und Mathilda stellen ihre Märchenkisten vor. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld

Schwagstorf. „Es war einmal" - so beginnen viele Märchen, und märchenhaft schön war es auch in der vergangenen Woche in der Grundschule Schwagstorf. Drei Tage tauchte die gesamte Schülerschaft gemeinsam mit den Lehrkräften und Mitarbeitern in die zauberhafte Märchenwelt ein.