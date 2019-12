Schwagstorf. Anlässlich der feierlichen Amtseinführung der neuen Ministranten in der St. Bartholomäus-Kirche Schwagstorf wurde der langjährige Ausbilder Jonas Reinermann von Pastor Hubert Schütte und der Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates, Sylvia Mohs, verabschiedet.

Jonas Bieling, Johann Niemeyer, Catharina Korte, Amelie Barkmann, Julius Herrmann und Julia Klein sind der letzte Jahrgang, dem Jonas Reinermann die Aufgaben eines Ministranten vermittelte. Nach 15 Jahren gibt der gelernte Koch sein Ehrenamt auf. Unterstützt wurde er dabei von Leonie Dieckhoff und Jan Hesselbrock, die sich auch in Zukunft um die Ministrantenschulung kümmern werden.

Jonas Reinermann wurde nach seiner Erstkommunion vom damaligen Küster Carl Schuckmann zum Messdiener ausgebildet und setzte sich seit 2004 ehrenamtlich für die Ausbildung des Nachwuchses ein. Eine Vielzahl von Kindern machte er mit dem Ablauf der Eucharistiefeier vertraut und erklärte ihnen das Gotteshaus von der Turmkapelle bis zur Sakristei. Bereits im Februar 2002 übernahm er im Bedarfsfall die Vertretung des Küsters.

Leonie Dieckhoff und Jan Hesselbrock als Nachfolger

Sylvia Mohs bedankte sich im Namen der Pfarrgemeinde St. Bartholomäus für das jahrelange ehrenamtliche Engagement mit einem Präsent. Sie erinnerte an die vielen Fronleichnamsprozessionen und den Krippenaufbau, bei denen er an der Seite des verstorbenen Küsters mitwirkte. „Alle Ministranten üben ihren Dienst sehr gewissenhaft aus. Das ist sicherlich dein Verdienst. Du hast ihnen die richtige Einstellung und Freude für den Dienst am Altar vermittelt“, lobte die PGR-Vorsitzende.

Ein Dank ging auch an die beiden Nachfolger Leonie Dieckhoff und Jan Hesselbrock für ihren Einsatz.