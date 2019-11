Bippen. „Wer war bei der Schäferin?“ fragt Landrätin Anna Kebschull. „Wer war beim Imker?“ Unter den rund 100 Kindern im Kuhlhoff Bippen recken sich begeistert Hände in die Höhe. Zwischen Juni und Oktober besuchten mehr als 300 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren Veranstaltungen des Zukunftsdiploms.

Die Volkshochschule Osnabrücker Land bot zum ersten Mal die Veranstaltungsreihe an, bei der sich Mädchen und Jungen aus dem Nordkreis in mehr als 100 Workshops mit Natur und Klimaschutz beschäftigten. Sie begaben sich auf die Spuren des Klimawandels im Grafelder Moor, bauten ein Zuhause für Wildbienen oder machten in der Upcycling-Werkstatt aus Altem Neues, heißt es in einer Pressemitteilung der VHS.

Wer mindestens drei Veranstaltungen in Bersenbrück, Bramsche, Fürstenau, Neuenkirchen, Quakenbrück oder Wallenhorst besucht hatte, erhielt nun eine Urkunde. Vor Ort waren einige der 30 Kooperationspartner mit Infoständen präsent, darunter das Museum am Schölerberg, der Naturschutzbund Osnabrück, die Biologische Station Haseniederung und die Klimainitiative des Landkreis Osnabrück, die das Zukunftsdiplom gefördert hat. Clown Georg Linde sorgte für Unterhaltung und das Team vom Kuhlhoff Bippen bot Eltern und Kindern selbstgebackenen Kuchen an.

Veranstaltungsreihe bald auch im Südkreis

„Uns freut sehr, wie gut das Zukunftsdiplom angenommen wurde“, sagt Andrea Vahrenhorst, Organisatorin und Leiterin des Programmbereichs Umwelt an der Volkshochschule Osnabrücker Land. „Es war toll zu erleben, mit welchem großem Interesse und welcher Hingabe sich die Kinder mit ökologischen Themen auseinandergesetzt haben.“ Ab Mai kommenden Jahres geht es weiter, das Angebot wird sogar ausgebaut: Es sind Veranstaltungen im Südkreis geplant, zum Beispiel in Bissendorf, Georgsmarienhütte, Melle und Bad Iburg. Aufgrund der großen Nachfrage soll es für Eltern und Familien ein zusätzliches Angebot geben. „Tut ihr mir einen Gefallen?“, fragt Landrätin Kebschull. „Erzählt ihr weiter, was ihr gelernt habt und bleibt am Ball?“ „Ja!“, riefen die Jungen und Mädchen mit leuchtenden Augen.