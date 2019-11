Pastorin Anke Kusche (links) ist erfreut, mit Doris Seide eine neue Küsterin gefunden zu haben. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. In der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Georg Fürstenau hat mit Doris Seide eine neue Küsterin ihr Amt angetreten. Offiziell eingeführt wird sie im Gottesdienst am Sonntag, 1. Dezember, um 14 Uhr in St. Georg.