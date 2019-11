Fürstenau . Beim Café der Begegnung ließen sich Flüchtlinge und alteingesessene Fürstenauer den vom Kooperationspartner Stadtstiftung gebackenen Kuchen schmecken. Die Kinder nutzten die Gelegenheit, mit Brigitte Steveker Weihnachtssterne zu basteln.

Zum Auftakt berichtete Bürgermeisterin Manuela Nestroy über das vergangene Frauenforum. Im Rahmen der Diskussionsrunde habe es auch den Block „Von meiner Heimat in Deine Heimat Fürstenau“ gegeben. „Es war für mich ein erhabenes Erlebnis, weil die Frauen erzählt haben, welch schwieriger Weg es aus dem Libanon oder aus Syrien war, nach Deutschland, nach Fürstenau zu kommen“, so Nestroy. Den Frauen galt ihre Hochachtung, weil sie den Mut hatten über ihre Flucht zu berichten.



Die Integrationsbeauftragte Antigone Mally zeigte sich darüber erfreut, dass Gruppen und Vereine auf sie zukommen und darum bitten, das Café der Begegnung zu organisieren. Mally machte deutlich, dass das Café nicht nur für die Flüchtlinge, sondern für alle interessierten Bürger Fürstenaus und Umgebung veranstaltet werde. Es gab ein dickes Lob für die Flüchtlingsfrauen, die engagiert Deutsch lernen und dann in dieser für sie fremden Sprache ihre Geschichte erzählen. Sie machten deutlich, dass sie sich integrieren und sich ehrenamtlich engagieren wollten. „Es zählt nicht, was sie auf dem Kopf haben. Es zählt, was sie im Kopf haben“, betonte die Integrationsbeauftragte.

„Wir sind froh und dankbar, dass wir das Café der Begegnung ausrichten dürfen“, betonte der Vorsitzende der Stadtstiftung, Jürgen Sander. Das nächste Café der Begegnung findet am 10. Dezember ab 15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus St. Georg statt.