Bippen. Das erste Frauenkino im Heimathaus in Bippen war ein voller Erfolg. Die Initiatiorin Beate Torliene freut sich zusammen mit Maike Tebbenhoff über die gute Resonanz. Mehr als 30 Frauen aller Altersgruppen aus Bippen, Hahnenmoor, Ohrte, Restrup, Vechtel und Dalum genossen einen „Mädelsabend“ in gemütlicher Atmosphäre bei Wein, Sekt und Knabbereien.

Bei der Auswahl des Films traf Beate Torliene genau den Geschmack der Besucherinnen. Neben anrührenden Szenen durfte auch immer wieder herzlich gelacht werden. Nach der Filmvorführung kamen die Frauen in geselliger Runde ins Gespräch und ließen den Abend ausklingen. „Ich fühle mich in die 50er- und 60er-Jahre zurückversetzt, als man sich in großen Gruppen vor dem Fernseher versammelte“, meinte Angela Plagge.



Wie kam es zu der Idee eines Kinoabends? „Im Frühjahr habe ich in meinem Wohnzimmer eine private Ladies Night veranstaltet und zehn Frauen eingeladen, in gemütlicher Runde eine DVD anzuschauen, was sehr gut ankam“, erläutert Beate Torliene. Sie habe daraufhin den Vorsitzenden des Heimatvereins, Kurt Freye, angesprochen, der spontan sein Einverständnis dazu gab. „Wir danken dem Heimatverein für die Gastfreundschaft“, so Torliene. Mit Maike Tebbenhoff holte sie eine weitere Mitstreiterin ins Boot.

Die beiden werden in den Wintermonaten regelmäßig Frauenkinoabende anbieten. Die Tickets für die erste Veranstaltung waren innerhalb von 48 Stunden vergriffen. „Darüber freuen wir uns riesig“, sind sich die beiden Organisatorinnen einig. „Wir möchten Filme zeigen, die sich in ihrer Thematik besonders an Frauen richten“, hieß es vom Orgateam.

Sollte sich aus den Spenden für Getränke ein Überschuss ergeben, wird dieser für Blumenzwiebeln zur Verschönerung der Ortseingänge verwendet. Vier „Blumenpatinnen“ erklärten sich bereit, das Pflanzen und die Pflege zu übernehmen.