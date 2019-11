Berge . Einen kurzweiligen und spannungsgeladenen Abend erlebten die Gäste der Lesung der Kriminalromanautoren Melanie Jungk, Harald Keller und Stefan Wellmann in Berge.

Im Gasthaus „Alte Heimat“ bauten die drei Regionalautoren einen gelungenen Spannungsbogen auf. Zum Abschluss ließ Melanie Jungk in einer Kurzgeschichte eine Umbauphase der ehemaligen Gaststätte Bischoff in die „Alte Heimat“ lebendig werden.

Zur Lesung, in dieser Form zum ersten Mal angeboten, hieß Inhaberin Anna Röckener zahlreiche interessierte Gäste aus fast allen Generationen willkommen. Für die Autoren, die sich durch die „Liebe zum Morden“ verbunden fühlen, begrüßte Melanie Jungk, die „Autorin mit Hut“, die Freunde der Kriminalromane. „Schön, dass wir eine Leidenschaft teilen. Sie lesen gerne Krimis – wir schreiben sie“, betonte die Autorin.

Dann stellte sie die Osnabrücker Autoren Stefan Wellmann und Harald Keller vor. Stefan Wellmann gehe gerne in Cafés und höre zu. Zudem liebe er Comics und plane auch ein entsprechendes Werk. Harald Keller hingegen sei in der Region bereits durch mehrere gemeinsame Lesungen bekannt. Die Romane von Jungk und Keller spielen in der Region, so in der Maiburg, in Fürstenau oder in Osnabrück.

Mit einer Lesung aus seinem ersten Kriminalroman „Der frühe Vogel stirbt zuerst“ begann Wellmann die Lesung. Dabei machte er deutlich: Am frühen Morgen lässt sich gut Morden. Los geht es mit einem Anschlag im Finanzamt. Wellmann las daraus drei Abschnitte. Sie zeigen, dass sich hier ein Täter einen teuflischen Plan ausgedacht hat.

Harald Keller erzählte von den Geschehnissen um den Holenkerl in der Maiburg. Sein Roman basiert auf einer Legende um eine Schreckensfigur, die in tiefster Nacht einsamen Wanderern auflauert. Und so erleben die Insassen eines Autos auf der Fahrt durch die Maiburg zum Maskenball im Bippener Schützenhaus einige Überraschungen.

Schließlich las Melanie Jungk aus ihren Fürstenauer Romanen mit den Ermittlern Arne Meyer und der Stadtpflanze Jasmin Krüger. In der Maiburg wird ein Reiter mit aufgeschnittener Kehle gefunden. Sein Pferd ist wenig weiter entfernt an der sagenumwobenen Hexentreppe angebunden. Im Maiburgmord muss sich Jasmin Krüger erneut an das verachtete Plattdeutsch und das Leben auf dem Lande gewöhnen. Ein gewisser hintergründiger Humor kennzeichnet auch diesen lesenswerten Kriminalroman.

Nach dem offiziellen Teil standen die Autoren ihren Zuhörern Rede und Antwort.