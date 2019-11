Der Rotray-Adventskalender ist in den 18 Apotheken des Nordkreises erhältllich. Foto: Hubert Siemer

Altkreis Bersenbrück. Es ist für die gute Sache: Der Rotary-Club Bersenbrück Altkreis hat erstmals einen Adventskalender herausgebracht. Er kostet fünf Euro. Im Gegenzug haben Käufer die Möglichkeit, an 24 Tagen mehr als 120 Preise im Wert von fast 13.000 Euro zu gewinnen. Der Erlös ist zu 100 Prozent unter anderem für soziale Zwecke gedacht. Auch die Apotheken im Nordkreis beteiligen sich an dem Projekt, in dem sie den Kalender in ihren Geschäftsräumen anbieten.