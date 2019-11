Berge. Die Jugendlichen der achten und neunten Klassen überlegen derzeit, was sie nach dem Schulabschluss machen wollen. In der Projektwoche Berufsorientierung hatten sie jetzt in der Oberschule Berge die Möglichkeit, in verschiedene Berufsfelder zu schnuppern und sich zu informieren.

Die Lehrerinnen Carina Wilke und Heike Zinke hatten für die 120 teilnehmenden Schüler eine abwechslungsreiche Woche in der Oberschule Berge vorbereitet. Am ersten Tag informierten zahlreiche Firmen die Schüler über Ausbildungsmöglichkeiten in den jeweiligen Unternehmen. Vier verschiedene Blöcke wurden hierzu angeboten. Zuvor hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, sich einen Block auszusuchen, der ihren Neigungen entsprach. Den teilnehmenden Firmen aus der näheren und weiteren Umgebung galt ein Dank für ihre Unterstützung. Aufmerksam verfolgten die jungen Leute die verschiedenen Firmenpräsentationen.

Schweißen, Kunden beraten, Hände desinfizieren

An den folgenden Tagen hatten die jungen Leute des achten Jahrgangs die Möglichkeit, an unterschiedlichen Stationen in der Schule praktische, für den jeweiligen Beruf typische Übungen zu absolvieren. Sie konnten schweißen, lernten Kunden zu beraten oder das richtige Desinfizieren der Hände. Der neunte Jahrgang machte sich auf den Weg, um Betriebe zu erkunden. Es ging zum Amtsgericht und zur Polizei in Bersenbrück, zum Pflegeheim in Nortrup, zum Biobauernhof Holtheide sowie zu den Firmen PPS, Meurer, Segler, Delkeskamp und zur Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück.

Vortrag über Digitalisierung in der Schule

Am heutigen Abschlusstag wird dann das in der Woche erworbene Wissen unter dem Aspekt Digitalisierung vorgestellt. Die Teilnehmer bereiten hierzu Präsentationen über die neuen Erfahrungen und unterschiedlichen Berufe vor. Hierzu sind auch die die Eltern der beteiligten Jahrgänge, Firmenvertreter, der Lehrkörper der Oberschule Berge sowie Urs Goebeler (Fachbereichsleiter Informatik der OBS Berge) und Anja Osterholt (Mediengestalterin für Printmedien, selbstständige Grafikerin) als Referenten eingeladen. Dabei wird Urs Goebeler auf die Digitalisierung in der Schule (Robotik, Tablett im Unterricht), Anja Osterholt auf den Wandel ihres Berufsfeldes durch Digitalisierung eingehen. Abschließend besteht die Möglichkeit, sich in der Mensa bei Buffet und nettem Zusammensein auszutauschen. Das Buffet wird von Koch Daniel Schmidt vorbereitet.