Grafeld. Der Grafelder Fahrrad Club "Rückenwind" unterstützt durch den Verkauf selbst hergestellter Produkte immer wieder örtliche Vereine und Institutionen. Diesmal erhielten die Fördervereine der Grundschule und der Feuerwehr jeweils eine Spende von 250 Euro.

Seit mehr als 25 Jahren existiert der Fahrrad Club „Rückenwind“ in Grafeld. Entstanden aus der Idee, gemeinsam Zeit zu verbringen und etwas für die Gesundheit zu tun. Gleichwohl kann man das Sinnvolle mit dem Nützlichen verbinden. So begannen die Mitglieder vor rund 15 Jahren damit, etwas zu produzieren und der Allgemeinheit etwas Gutes zu tun.

Nistkästen für einen guten Zweck

Vier Männer des Fahrrad Clubs ließen ihrer Kreativität freien Lauf und bewiesen dabei viel handwerkliches Geschick. Es entstanden Nistkästen für Vögel, diese werden seitdem jedes Jahr auf dem Grafelder Weihnachtsmarkt verkauft. Der Erlös aus dem Verkauf geht nicht etwa in die eigene Tasche. Das Geld wird gemeinnützigen Institutionen zur Verfügung gestellt. So wurde schon an das Kinderhospiz Syke gespendet und viele Vereine unterstützt.

In diesem Jahr dürfen sich die Fördervereine der Grundschule und der Feuerwehr jeweils über eine Spende in Höhe von 250 Euro freuen. „So bleibt das Geld im Dorf und es können damit extra Investition getätigt werden“, sagte Klemens Mehmann, einer der vier Rückenwindfahrer.

Fördervereine bedanken sich

Ralf Stolte, stellvertretend für den Förderverein der Grundschule, und Martin Johanning sowie Stefan Herrmann, stellvertetend für den Förderverein der Feuerwehr, bedankten sich bei Helmut Greskamp, Bernhard Fasthoff, Karl- Heinz Herrmann und Klemens Mehmann.