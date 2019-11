Berge. Margret Burrichter, Küsterin in der Kirchengemeinde St. Servatius Berge, hat ihr silbernes Dienstjubiläum gefeiert. Im Gottesdienst bedankten sich Franz Escher und Elisabeth Auf dem Felde für ihren treuen Dienst mit einem Blumenpräsent. Im Namen des Pastoralen Teams gratulierte Gemeindereferentin Ute von der Wellen.

Am 9. November 1994 übernahm Margret Burrichter das Amt ihrer Vorgängerin Agnes Bange als Küsterin in der Kirchengemeinde St. Servatius Berge. Nach einer kurzen Einführung durch den damaligen Pastor Flohre sorgte sie gemeinsam mit Martha Vogt für den reibungslosen Ablauf der Gottesdienste. Zeitweise versah sie ihren Dienst in der Kirche allein. „Die Arbeit ist aber nur für eine Küsterin kaum zu bewältigen“, sagt Margret Burrichter. Heute teilt sie sich die Arbeit mit ihrer Kollegin Monika Bertke.

Auch an ihrem Jubiläumstag versah sie ihren Küsterdienst gewissenhaft vor und nach der Wortgottes- und Kommunionfeier, geleitet von Ruth Hoffmann zu Höne mit Günter Küthe als Lektor, musikalisch umrahmt von Jürgen Sander an der Orgel. Viele Gemeindemitglieder, darunter auch die Kinder und Enkelkinder der Jubilarin, waren zu ihrem Ehrentag gekommen.

Kontakt zu Menschen aller Altersgruppen

Mit vielen Priestern hat die Küsterin zusammen gearbeitet, wie mit Pastor Flohre, Pastor Eylofson, Pater José, Pater Schwerdt, Pastor Scholz und Pastor Schütte. „Ich habe mich immer gut mit den Geistlichen verstanden“, betont sie. Manche Veränderungen hat Margret Burrichter in ihrer Amtszeit erlebt, wie die Kooperationsvereinbarung als Grundlage für die Pfarreiengemeinschaft Fürstenau, Berge, Schwagstorf, Hollenstede und Grafeld. Hatte früher jede Gemeinde einen Priester, so ist Pastor Hubert Schütte heute zuständig für fünf Gemeinden. Demzufolge finden immer mehr Wortgottes- und Kommunionfeiern unter der Leitung von Laien statt. Besonders die Arbeit mit den Ministranten macht ihr Freude. „Zu den Messdienern hatte ich immer ein gutes Verhältnis“, sagt sie. Überhaupt pflegt sie einen guten Kontakt zu den Menschen aller Altersgruppen in Berge.

Kerzenständer putzen und Adventskranz binden

„Normalerweise arbeite ich 18 bis 20 Stunden im Monat“, erklärt Margret Burrichter. Dazu kommen noch die Anlassgottesdienste wie Trauungen, Taufen und Beerdigungen. Zu ihren Aufgaben gehört das tägliche Öffnen und Schließen der Pfarrkirche. Vor den Gottesdiensten legt sie die liturgischen Gewänder bereit und richtet den Altarraum für den Gottesdienst her. Sie zündet die Kerzen an, kümmert sich um Mikrofon, Tabernakelschlüssel, Kollektenkorb, Liederzettel und auch um die Kirchenwäsche. "Für die bevorstehende Adventszeit müssen die Kerzenständer geputzt werden, und ich bin beim Binden des Adventskranzes dabei", so die Küsterin. Früher gehörte auch der Krippenaufbau dazu.

"Ich bin schon manchen Kilometer zur Kirche gelaufen." Margret Burrichter

Manchmal übernimmt sie auch Kirchenführungen für die Kommunionkinder. Auch beim Üben für die Erstkommunion oder für Fronleichnam ist sie dabei. An Hochfesten wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten kommt Margret Burrichter besonders früh zum Dienst. "Ich bin schon manchen Kilometer zur Kirche gelaufen", erinnert sie sich. Ende des Jahres möchte sich die Jubilarin zur Ruhe setzen. Sie hofft, dass es der Gemeinde gelingt, eine geeignete Nachfolge zu finden. Margret Burrichter freut sich auf ihren Handarbeitskreis, die Seniorentreffen und natürlich auf die Zeit mit ihren Enkelkindern.