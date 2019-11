Schwagstorf. Nach zweijähriger Spielpause erlebten die Liebhaber plattdeutscher Lustspiele eine erfolgreiche Premiere der Schwagstorfer Theatermakers mit dem Schwank „De verdammte Ervschaft" von Erich Koch.

Den Laienspielern gelang es, die Zuschauer über drei Stunden lang mit ihrem lebendigen Spiel, mit Situationskomik und viel Klamauk bestens zu unterhalten. "Ich habe lange nicht mehr so gelacht", so eine Besucherin aus Fürstenau. Beeindruckt waren die Gäste von dem neuen Bühnenbild: eine rustikale Dorfkneipe mit Kupferlampen über der Theke, Trophäen der örtlichen Jägerschaft an der Wand und glänzenden Pokalen im Regal. Ein nostalgischer Nussspender und ein Sparfach vervollständigen das Bild. An der Wand hängt das Porträt der jüngst verblichenen Erbtante Amanda. Während sich die Verwandtschaft nach deren Begräbnis Butterkuchen, Eierlikör und Weinbrand schmecken lässt, verliest der Pastor den letzten Willen der millionenschweren Erblasserin.

Als sich herausstellt, dass nur erben kann, wer für weiblichen Nachwuchs sorgt, wird das bisher eher passive Liebesleben der Akteure auf recht vielfältige Weise aktiviert. Da hoppeln plötzlich Hasen, Kängurus und Bären über die Bühne. Welche Rolle Nacktschnecken spielen und warum die Damen plötzlich Kochtöpfe als Kopfbedeckungen tragen, das sollte das Publikum selbst herausfinden. Zuschauer können sich auf einen turbulenten, farbenfrohen Theaterabend mit viel Wortwitz freuen.

Weitere Aufführungen: Samstag, 16. November 2019, 19.30 Uhr mit Afterspell-Party; Sonntag, 17. November 2019, 14.30 und 19.30 Uhr.