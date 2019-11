Die neu konzipierte Kinderkleiderbörse in Berge war gut besucht. Der Umzug in die Schützenhalle auf der Wilhelmshöhe hat sich gelohnt. Foto: Jürgen Schwietert

Berge. Die neu konzipierte Kinderkleiderbörse „Rund ums Kind“ in Berge fand zum ersten Mal an einem Abend in der Zeit von 19 bis 21 Uhr in der Schützenhalle Berge statt. Die Resonanz war ausgesprochen gut.