Fürstenau. Weil an der bisherigen Stelle des Fürstenauer St. Reginenstiftes ein Neubau errichtet wird, sind die Bewohner des Stiftes vorübergehend nach Bersenbrück in das Gebäude des ehemaligen St. Josef-Stifts umgezogen. Die dortige St. Vincentius-Gemeinde hat ihre neuen Nachbarn nun offiziell begrüßt.

Nachdem sich die 42 Bewohner des St. Reginenstiftes mitsamt ihren Pflegekräften in Bersenbrück eingelebt haben, war es nach Meinung der St. Vincentius-Gemeinde an der Zeit, die Nachbarn aus Fürstenau willkommen zu heißen. Pfarrer Jan Wilhelm Witte von der St. Vincentius-Gemeinde begrüßte sie zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, Josef Kessens. Zum Zeichen des Willkommens hatten sie Brot und Salz mitgebracht, dazu gab es für die Einrichtungs- und Pflegeleiterin des St. Reginenstiftes, Gisela Snöink, einen Blumenstrauß. Pfarrer Witte betonte, das St. Reginenstift arbeite nun exteritorial, die St. Vincentius-Gemeinde freue sich, der Einrichtung in Bersenbrück eine vorübergehende Bleibe anbieten zu können. Er sagte jegliche Hilfe zu, man wolle in guter Nachbarschaft für das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner sorgen.

Ortswechsel fällt nicht leicht

Dies sagten auch der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes der St. Vincentius-Gemeinde, Josef Kessens, sowie der Geschäftsführer der Caritas-Nordkreispflege, Rudi Fissmann, ausdrücklich zu.

Als Vertreterinnen des St. Reginenstiftes Fürstenau dankten Leiterin Snöink, die Pastorale Koordinatorin von St. Katharina, Christiane Becker, Rendant Gregor Wagemester vom dortigen Kirchenvorstand sowie die Hauswirtschaftsleiterin Silvia Röwer für die gewährte Gastfreundschaft in Bersenbrück. Becker betonte, es sei sicher nicht allen Bewohnerinnen und Bewohnern aus dem St. Reginenstift leicht gefallen, den Ortswechsel zu bewältigen. Inzwischen aber habe man sich gut eingelebt, Bilder und Einrichtungsgegenstände aus Fürstenau trugen dazu bei.