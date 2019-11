Schwagstorf. Im Mai ließen engagierte Frauen in der Pfarreiengemeinschaft Fürstenau für eine Woche ihre kirchlichen Ehrenämter ruhen und erklärten sich mit der Aktion „Maria 2.0“ solidarisch. Seither setzen die Frauen ihr Engagement immer weiter fort. Das Motto: „Maria lässt nicht locker.“

Im Mai wiesen die Aktivistinnen auf Missstände in der Kirche hin und forderten einen höheren Stellenwert der Frauen in den Gemeinden. Damals wurde angeregt, regelmäßige Treffen gemeindeübergreifend in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft zu diesem Thema zu veranstalten. Vertreterinnen aus Fürstenau, Berge, Hollenstede und Schwagstorf sammelten Ideen und erstellten einen Jahresplan, um die Initiative weiter zu unterstützen. So nahmen sie zum Beispiel im Sommer an einer Demo in Münster vor der Lamberti-Kirche teil und veranstalteten Gebetskreise und Gottesdienste in Fürstenau, Schwagstorf und Hollenstede.

Nun trafen sich Frauen aus der Pfarreiengemeinschaft in der St. Bartholomäus-Kirche erneut. Im Mittelpunkt stand die Hochzeit zu Kana und das erste Wunderzeichen Jesu. An dem legendären Abend ließ Maria nicht locker und gab Jesus den entscheidenden Impuls. Die anschließende Betrachtung schloss mit den Worten: „Als Gott Maria berufen hat, hat er sich keine stille, zurückhaltende Frau ausgesucht, sondern eine mutige. Eine, die sich den Mund nicht verbieten lässt, und die ihrem Glauben und ihrem Gespür für den richtigen Moment folgt.“

Im Anschluss an den Wortgottesdienst luden die Organisatorinnen zu einem gemeinsamen Austausch ein. Ruth Löning begleitete die Veranstaltung mit ihrer Gitarre. Im nächsten Jahr werden weitere Aktionen in den Kirchengemeinden stattfinden.