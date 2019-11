Fürstenau. Die Resonanz war ausgesprochen gut: Rund 100 Frauen haben am ersten Frauenforum der Stadt Fürstenau im großen Sitzungssaal des Schlosses teilgenommen. Mit einem prall gefüllten Programm zeigten Bürgermeisterin Manuela Nestroy und ihre Mitstreiterinnen, wie viel weibliches Potenzial das gesellschaftliche Leben in Fürstenau birgt.

Als erste Bürgermeisterin Fürstenaus hatte Manuela Nestroy zu einem Frauenforum geladen, zahlreiche Frauen aus Vereinen, Verbänden, öffentlichen und privaten Einrichtungen sowie einzelne Interessierte waren der Einladung zu diesem informativen und geselligen Abend gefolgt. Sie alle erwartete ein abwechslungsreiches Programm, ergänzt durch ein ebenso vielfältiges Buffet. Dafür hatten Frauen aus Deutschland, Kroatien, Syrien, aus dem Libanon und dem Irak mit landestypischen Delikatessen gesorgt.

Einige von ihnen nahmen auch an der Diskussionsrunde „Von meiner Heimat in die neue Heimat Fürstenau“ teil, die von der Bürgermeisterin und der Integrationsbeauftragten der Stadt, Antigone Mally, moderiert wurde. Die Frauen berichteten auf Deutsch von ihren schwierigen und gefährlichen Fluchtwegen aus ihren Heimatländern übers Mittelmeer und durch halb Europa. Einige von ihnen mussten ihr Studium oder ihre Berufe als Lehrerin aufgeben.

In Deutschland wollen sie mit neuen Sprachkenntnissen wieder daran anknüpfen und zusätzlich ihren Kindern Leben und Lernen in Sicherheit ermöglichen. Zudem engagieren sie sich ehrenamtlich in der Stadt und wünschen den Kontakt zu einheimischen Frauen. Antigone Mally unterstrich diesen Wunsch und appellierte an die zuhörenden Frauen, mutig mit ersten Schritten aufeinander zuzugehen.

„Wir Frauen müssen mehr Kontakte miteinander knüpfen, uns noch intensiver austauschen und stärker vernetzen, dann können wir gemeinsam viel bewegen“, hatte Nestroy schon zuvor die Idee des Frauenforums vorgestellt. In einer kurzen Präsentation referierte sie über die Rolle der Frauen in Deutschland während der vergangenen 120 Jahre. Die Entwicklung von traditionellen Rollenvorstellungen zur Gleichberechtigung beider Geschlechter sei ein mühsamer Weg gewesen, rief sie in Erinnerung.

Sportliche und kulturelle Gemeinschaftsprojekte geplant

In einem Workshop hatten die Frauen anschließend die Möglichkeit, ihre Wünsche und Schwerpunkte für zukünftige Themen zu Papier und an vorbereitete Stellwände zu bringen, dabei blieb Zeit für angeregte Gespräche und intensiven Austausch. Besonders unter der offenen Überschrift „Ideenschmiede für Fürstenau“ sammelten sich schließlich zahlreiche Karten mit Vorschlägen für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Gemeinschaftsprojekte. Die Karten werden jetzt zeitnah ausgewertet und die vorgeschlagenen Ideen auf ihre Umsetzbarkeit überprüft, erklärte Manuela Nestroy.

Was aktive Frauen schon jetzt in der Stadt bewegen, erfuhren die Zuhörerinnen anschließend in drei Kurzvorstellungen. Antigone Mally informierte über die Freiwilligenagentur und das Projekt „Kleine Hilfen“, bei dem ehrenamtlich Engagierte ältere oder hilfsbedürftige Menschen im Haushalt unterstützen oder sie bei Spaziergängen und Arztbesuchen begleiten.

Blick auf bestehende Aktivitäten

Susanne Kasper stellte anschließend die Kinderkrebshilfe Fürstenau vor, bei der sich eine neunköpfige Frauengruppe mit diversen Projekten für Spenden zugunsten an Krebs erkrankter Kinder und Jugendlicher engagiert. Regelmäßige Besuche und persönliche Kontakte zu Einrichtungen in Münster, Osnabrück und Syke gehören gleichfalls dazu.

Wie wichtig Bewegung für die körperliche und geistige Entwicklung von Kindern ist, erläuterte schließlich Anne Hacker, die seit 20 Jahren die Eltern-Kind-Gruppe der Sportvereinigung Fürstenau leitet. Sie gab zudem einen Überblick über die vielen Kindergruppen und Spielkreise der Stadt, die hauptsächlich von Frauen geleitet werden.

Nächstes Frauenforum im Frühjahr 2020

Unterm Strich zeigte das erste Frauenforum in Fürstenau einen Einblick in die vielfältigen Angebote und Aktivitäten, die von Frauen in der Stadt organisiert und gestaltet werden. Dass es davon noch viel mehr gibt, erläuterte Manuela Nestroy in einem kurzen Überblick. Reichlich Potential jedenfalls für weitere Frauenforen, die zukünftig jeweils im Frühling und im Herbst stattfinden sollen, erklärte die Bürgermeisterin abschließend.