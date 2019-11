Berge. Der Berger Jugendkeller in im Familienzentrums Pusteblume ist wieder eröffnet. Er steht jeden Donnerstag von 16 bis 20 Uhr für alle Jugendliche ab der fünften Klasse als offener Treff zur Verfügung.

Zur Wiedereröffnung gab es einen „Welcomedrink“ – selbstverständlich alkoholfrei – von der Jugendpflegerin der Samtgemeinde Fürstenau, Kristina Heidemann. Sie plant in nächster Zeit eine Reihe von Aktionen. So ist für den 14. November 2019 ein Fifa-Fußballturnier auf Spielkonsolen vorgesehen. Eine Woche später heißt es: „Kommt vorbei zum Chillen, Musik hören, Karten spielen oder einfach nur zum Quatschen“. Mit einem Kinoabend am 28. November 2019 geht der Monat zu Ende.

Den Jugendkeller hat noch Stefan Bartling, der Vorgänger von Kristina Heidemann, zusammen mit der Landjugend Berge auf Vordermann gebracht, die den Raum ebenfalls nutzt.

Für Fragen und Anregungen steht Kristina Heidemann zur Verfügung, Telefon 0173 5171237 oder 05901 7936.