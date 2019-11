Booms in Bippen: Blumenladen geschlossen, Betrieb für Gartengestaltung bleibt CC-Editor öffnen

Der Blumenladen vom Michael Booms in Bippen musste geschlossen werden. Foto: Jürgen Schwietert

Bippen. Gärtnereien haben es in der heutigen Zeit nicht leicht, wie erst kürzlich das Beispiel der Gärtnerei Münch in Fürstenau gezeigt hat. Der Traditionsbetrieb hat geschlossen. Auch der Blumenladen von Michael Booms in Bippen hat nun dichtgemacht. Der Betrieb für Gartengestaltung und -pflege sowie die Friedhofsgärtnerei und Winterdienst bleiben aber.