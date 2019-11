Auftaktrennen der Ponyliga Osnabrück am Sonntag in Fürstenau CC-Editor öffnen

Die Wimpel der Ponyligaspieler tragen mit zum Erfolg der Mannschaft bei. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die Ponyligasaison in der Ponyliga Osnabrück startet am Sonntag, 10. November 2019, um 11 Uhr mit dem Auftaktrennen in Fürstenau in der Reithalle. Die Mannschaftsbesprechung findet ab 10.45 Uhr statt.