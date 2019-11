Inhaber Ulrich Langner (links) im Gespräch mit den Kunden Susanne Klowersa und Doris Herbers (von links). Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Der Name sagt es schon: "Dütt un Datt". In diesem Bippener Geschäft an der Bahnhofstraße gibt es eine Vielfalt von Dingen, die das tägliche Leben erleichtern. Noch. Denn zum Jahresende wird hier Schluss sein.