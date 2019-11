Ergreifend: Bernd Kruse, hier mit zwei Schülerinnen der IGS, schildert die Ereignisse vor dem Haus mit dem Betraum. Archivfoto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Am Sonntag, 10. November 2019, wird den im Nationalsozialismus verfolgten und später ermordeten Fürstenauer Bürgern jüdischen Glaubens gedacht. Dazu findet ein ökumenischer Gottesdienst in der Marktkirche St. Georg statt. Außerdem werden Erinnerungssteine vor dem Haus mit dem ehemaligen Betraum in Fürstenau am Schwarzen Weg niedergelegt und Kerzen entzündet.