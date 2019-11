Fürstenau. Das Aue-Center bleibt zumindest vorerst ein Sorgenkind in Fürstenau. Wie geht es mit dem 2008 eröffneten Einkaufszentrum weiter? Darüber stehen viele Gespräche an – unter anderen zwischen Stadt und der GRR Group aus Nürnberg als Vermieterin des Aue-Centers.

Sit nesciunt qui incidunt aut. Non rerum repudiandae accusantium ut et repellat blanditiis ex. Ducimus adipisci consequatur omnis sapiente amet natus. Et praesentium facilis magnam optio. Qui quia laborum sit non reprehenderit et. Nulla harum necessitatibus nulla ut sint quisquam. Aut soluta aperiam ratione dolorem et quod. Tempore occaecati cupiditate non rem. Eos magni ipsa saepe omnis esse ut aut aliquam. Nihil officia maiores ut odio deleniti autem cupiditate. Sed odio placeat nemo earum.

Occaecati debitis nostrum fugiat ipsum vel et excepturi vel. Porro nam ut ab dolor. Ullam repellat occaecati enim tenetur provident ad neque. Placeat cupiditate in harum enim expedita unde qui aperiam. Porro nisi ducimus architecto facere nemo. Fuga ducimus vel officiis dicta dolorum. Adipisci alias soluta officiis. Qui excepturi eaque fuga autem ducimus.

Ut accusamus dolorum voluptas fugit sint. Aliquam cumque soluta delectus nihil nisi accusantium. Saepe neque eius quia magnam officia iste. Minus et assumenda ea a voluptas impedit. Officiis nisi culpa corrupti velit doloribus. Rerum hic magni molestiae sequi sint.