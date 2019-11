Altkreis Bersenbrück. Auch 2020 wird es wieder eine Ferienfreizeit für Kinder aus dem Nordkreis geben, die aus weniger gut gestellten Familien kommen. Mitfinanziert werden soll sie über den Erlös eines Adventskalenders, den der Rotary-Club Bersenbrück Altkreis in einer Stückzahl von 3000 Exemplaren herausgibt. Zum Preis von fünf Euro können die Käufer an 24 Tagen 120 Preise im Wert von fast 13.000 Euro gewinnen. Eine Gewinnsituation für alle Seiten.

Der Rotary Club startet das karitative Adventskalender-Projekt in diesem Jahr zu ersten Mal. Die Reaktionen seien sehr positiv. Der Verkauf der Adventskalender, der am 28. Oktober begonnen hat, sei gut angelaufen. Darüber freuen sich die Verantwortlichen des Organisationsteams und die Club-Präsidentin Ute Schlötke, zumal Rotary mit dem Erlös im nächsten Jahr die Schulen und Kindergärten im Nordkreis mit Bücher- und Mathekisten weiter ausstatten wird, den Kampf gegen die Kinderlähmung mit der Finanzierung von Impfaktionen unterstützt will und eben auch Ferienfreizeit auf Wangerooge.

Die liegt dem Club besonders am Herzen. Unter Federführung des Gemeindienstvorsitzenden von Rotary, Ulrich Geers, können seit einigen Jahren jeweils zwölf Grundschulkinder acht Tage auf der Ferieninsel verbringen, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen. Für die Jungen und Mädchen sei das immer wieder ein Highlight, da sie unter normalen Umständen keinen Urlaub an der Nordsee verbringen könnten, so der Club, der neben Sponsoren die Kosten für die Aktion trägt.

Rotary übernimmt Transport

Die Kinder spielen während ihres Aufenthaltes in der Regel größtenteils am Strand und in den Dünen. Zudem sorgen drei aufsichtsführende Begleitpersonen für das weitere Ferienprogramm. So steht bei schlechtem Wetter beispielsweise ein Kinobesuch auf dem Programm. Auch dass Kinderspielhaus Sockenland ist eine Anlaufstelle. Um die Kosten im Rahmen zu halten, übernimmt der Rotary-Club den jeweiligen Transport mit geliehenen Kleinbussen nach Wangerooge und zurück. Auf der Grundlage des Verkaufs der Adventskalender soll auch im nächsten Jahr die Ferienfreizeit auf Wangerooge wieder stattfinden.

Jeden Tag gibt es Preise im Wert von etwa 400 Euro. An den Adventssonntagen, Nikolaus und Heiligabend gibt es darüber hinaus noch besondere Preise, wie zum Beispiel eine Waschmaschine oder 500 Euro in bar.

Die Verkaufsstellen

In folgenden Vorverkaufsstellen sind die Kalender für fünf Euro das Stück erhältlich: Weinhaus Gebrüder Köster, Quakenbrück, Touristikzentrale Bersenbrück sowie in der Alfsee Apotheke in Alfhausen, Apotheke zur Post in Ankum, Artland Apotheke Bersenbrück in Bersenbrück, Einhorn Apotheke in Fürstenau, Hase Apotheke in Bersenbrück, Hirsch Apotheke in Ankum, Lamberti-Apotheke in Merzen, Löns-Apotheke in Quakenbrück, Löwen-Apotheke in Berge, Löwen-Apotheke in Quakenbrück, Marien-Apotheke in Ankum, Markt-Apotheke in Bersenbrück, Rats-Apotheke in Quakenbrück, Schloss-Apotheke in Fürstenau,Sonnen-Apotheke in Nortrup, St. Georgs-Apotheke in Fürstenau.

Die Gewinner werden täglich im Bersenbrücker Kreisblatt und auf der Homepage des Rotary Clubs Bersenbrück Altkreis veröffentlicht www. bersenbrueck-altkreis.rotary.de. Die Preise können im Weinhaus Köster, Lange Straße 68, in Quakenbrück, während der Öffnungszeiten abgeholt werden. Weitere Infos: Marion Köster, Telefon 05431 3410. Firmen, die ihre Mitarbeiter mit einem Kalender überraschen möchten, können sich ebenfalls dort melden.