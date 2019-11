Fürstenau. Und dann war es soweit: Nebel stieg vor dem Eingang durch ein Rost auf, Fürstenaus Bürgermeister Mauela Nestroy öffnete das Schloss einer Kette. Und schon strömten die Gäste in die Halle, um von dort aus die beiden neuen Escape Rooms auf dem Gelände des Freizeit- und Ferienparks Fürsten Forest in Augenschein zu nehmen – die ersten im Nordkreis.

Escape Rooms? Das sind thematisch gestaltete Räume, die Gruppen mit zwei bis sechs Spielern erkunden können, in dem sie dort versteckte Rätsel lösen. Gelingt das, öffnen sich die jeweiligen Türen. 60 Minuten haben die Gruppen Zeit. Gefordert sind vor allem Teamgeist, Querdenken sowie Lust auf kleine und große Überraschungen.



Reise in die 60er Jahre

Die Räume in Fürstenau haben die Escape-Room-Heroes um Geschäftsführerin Myrella Schuckmann aus Lonnerbecke gestaltet und inhaltlich konzipiert. In „Room 1“ geht es um den „Offizier Arnsberg und das Geheimnis der Pommerkaserne“. Der lebte – so die Legende – in den 60er Jahren auf dem Kasernengelände und trägt ein mysteriöses Geheimnis mit sich. Das gilt es, Raum für Raum zu lösen. Selbstredend ist der Escape-Room im Stil der 60er Jahre gehalten, sogar der Geruch der Zeit ist wahrnehmbar. Hier haben die Escape-Room-Hereos keine Mühen gescheut und viel Liebe ins kleinste Detail gesteckt.

In „Room 2“ geht es um eine Erfindung des Jan Gerrit van Leeuwen. Um sie fertigzustellen, benötigt er die Hilfe der Rätselteams. Auch hier ist die Atmosphäre stimmig und die Ausstattung gelungen.

Allein eine Besichtigung der beiden Escape Rooms macht Spaß, zumal es viel Originales aus der Pommernkaserne zu entdecken gibt – vom Schaltplan bis zum Schlüsselkasten. Das Projekt genügt städtischen Ansprüchen, wie der Mitstreiter und Lebensgefährte von Myrelle Schuckmann, Thomas Krause, bei der Eröffnung anmerkte. Bis zum Sommer wollen die Escape-Room-Hereos einen dritten Raum herrichten, ein vierter ist in Planung.

Zunächst aber galt es, das bisher Erreichte zu würdigen. Und das tat Myrella Schuckmann gerne. Worte des Dankes gingen an den Cheftüftler Helmut Schüssler, der sich vor allem um die Technik gekümmert habe, an Martina Bell, die für die Struktur im Chaos verantwortlich gewesen sei, an Lisa Kleine Kreuzmann, die den anderen stets den Rücken frei gehalten habe sowie an Thomas Krause, dessen Unermüdlichkeit bemerkenswert sei.

Internetseite geht an den Start

Überdies würdigte Myrella Schuckmann die Zusammenarbeit mit Larissa de Roo vom Fürsten-Forest-Team und dem Nowebau-Markt in Fürstenau mit Matthias Droste. Schließlich ging ein Dank an Ellen Mol vom Fürsten Forest, die die Bewirtung bei der Eröffnung übernommen hatte.

In dieser Woche nun soll auch die Internetseite der Escape-Hereos an den Start gehen. Dort können Rätselfreunde direkt Buchungen vornehmen. Bis Weihnachten liegen bereits jeden Tag Reservierungen vor, so die Escape-Room-Hereos.