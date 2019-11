Fürstenau. Das inzwischen 45. Fußballbenefizturnier der Fürstenauer Schützenvereine und des Heimatvereins zugunsten der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück hat diesmal 1600 Euro erbracht. Die Spende ist jetzt übergeben worden.

Zu den festen Terminen im Jahresreigen gehört für den Schützenverein Höne und den Bürgerschützenverein, jetzt auch den Schützenverein St. Hubertus Andervenne, den Heimatverein Settrup und den Schützenverein Handrup sowie den Verein für heilpädagogische Hilfe (HpH) Bersenbrück das traditionelle Fußballbenefizturnier.

Bereits zum 45. Mal trafen sich die beteiligten Vereine. Das 45. Fußballturnier für den guten Zweck richtete der Schützenverein St. Hubertus Andervenne auf der Anlage des Sportvereins Heidekraut aus. Präsident Paul Brinkers und sein Team hatten ein tolles Familienfest auf die Beine gestellt. Jetzt lud der Verein zur Spendenübergabe in seine Schützenhalle ein. Hier hieß Paul Brinkers die Abordnungen der beteiligten Vereine und mit Vorstand Hubert Diers und die Referentin für Öffentlichkeit, Patra Böske, die Vertreter der HpH in einer funktional eingerichteten Schützenhalle willkommen.

Erfreut zeigte sich Brinkers über die sehr gut gefütterte Sammelmilchkanne. Und so blieben zum Schluss 1600 Euro für die HpH übrig. Im Namen der HpH dankte Diers den engagierten Helfern. Dabei ging er besonders auf Brennpunkte in der Welt und die Wichtigkeit regionalen Zusammenhalts ein. Die Mittel sollen dafür verwendet werden, im Außenbereich der Fürstenauer Werkstatt eine gemütliche Sitz- und Verweilecke zu schaffen. Wie Petra Böske ergänzte, hat die Spendensumme mit der Aktion in diesem Jahr insgesamt 60.000 Euro überschritten. Und im kommenden Jahr geht es weiter. Dann findet das Turnier in Handrup statt.