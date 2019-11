Kascha B. verblüfft ihr Publikum auf der Theaterbühne in Restrup CC-Editor öffnen

Akrobatische Einlagen und skurrile Szenen lieferte Kascha B. in ihrem Soloprogramm. Foto: Liesel Hoevermann

Bippen. Einfallsreich, originell und mit überraschenden Effekten unterhielt Kascha B. die Zuschauer im Theater der Compagnia Buffo. In ihrem Soloprogramm „Es kann Komik, was will“ zeigte sie eine Fülle von kuriosen Szenen und abstrusen Figuren, präsentierte darstellerische Perfektion in bunten Hüllen aus Komik und Quatsch.