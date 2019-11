Bippen. In Naturverbundenheit und Kreativität wurzeln die Hobbys von Eckhard Lenz, die er jetzt im Ruhestand nach Herzenslust ausleben kann. An erster Stelle rangiert seine Liebe zum Holz – einem lebendigen Material, aus dem der 67-Jährige feine Gefäße und urige Formen drechselt. Er wird seine schönsten Modelle am 9. und 10. November 2019 auf dem Martinsmarkt des Hofes Groneick in Gehrde zeigen.

„Ich will noch so Vieles machen, so alt kann ich gar nicht mehr werden!“, gesteht Lenz und weiß: „Angesichts der vielen Ideen darf ich mich aber auch nicht verzetteln.“ Erst mit dem Rentenbeginn entwickelte sich seine Begeisterung für das Drechseln. Besonders in der Herbst- und Winterzeit entschwindet er – statt fern zu sehen – regelmäßig in seiner kleinen Werkstatt. Hier in seinem hölzernen Reich herrscht meditative Stille.

Die Nähe zur angrenzenden Maiburg vertieft seine Verbundenheit mit dem Wald, der ihn schon immer faszinierte. Die zauberhaften Landschaften seiner Ölgemälde betonen den mystisch- märchenhaften Charakter von Bäumen ganz besonders. Seine liebsten Holzkreationen fertigt Lenz aus Buche, Lärche und Obsthölzern, die schon abgestorben sind. „Die stockigen, abgefaulten Hölzer sind für mich die schönste Herausforderung. Das glatte, heile Holz ist eher langweilig“, verweist Lenz auf die gedrechselten Vasen, Schalen, Drehkreisel, Kerzenständer sowie Salz- und Pfefferstreuer. Seine herausragenden Stücke stammen von seinem Enkel Leif, der ihm knorrige Wurzeln und Maiskolben schenkte. Aus letzteren entstehen sehr schicke, gedrechselte Kugelschreiber.

Alle seine Werke kennt Lenz wie seine Westentasche. Im Laufe des Fertigungsprozesses hat er eine enge Beziehung zu „seinen Hölzern“ aufgebaut, weiß ihren Fundort, ihre Geschichte zu erzählen. Er ist begeistert von ihren Maserungen und Unregelmäßigkeiten, aus dem er Unikate entstehen lässt. Kunstvolle Objekte eben, von denen er sich nur ganz schwer trennen kann. Viel mehr Spaß hat er am Kontakt mit Menschen auf einem Kunsthandwerkermarkt wie auf dem Hof Groneick. Hier will er ein Schaudrechseln veranstalten, um den Menschen die Liebe zum Holz näherzubringen.

Das Naturmaterial dominiert auch die gemütliche Einrichtung von ihm und seiner Frau Angelika, welche die gedrechselten Werke liebevoll auf den Tischen dekoriert. Auch die selbstgebaute Futterstation in ihrem Garten zeugt von Sachverstand und dem Geschick eines Tischlers. Täglich versorgt das Ehepaar seine geflügelten Gäste und Eichhörnchen mit speziellem Futter – ihr Beitrag zum Naturschutz. Gern denkt Eckhard Lenz an seine Arbeit beim Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft in Bersenbrück zurück. Hier hat er junge Menschen zum Tischlern angeleitet. „Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich immer, wenn ich Einzelne wiedersehe“, erzählt der Bippener. Diese Erfahrungen machen ihm Mut, immer neue Ideen umzusetzen wie zum Beispiel Bernstein und Muscheln in skulpturale Objekte einzubauen. Es würde ihn auch reizen, Lampen aus lichtdurchlässigem, dünnwandigem Holz zu drechseln.

Wer ihn erleben möchte, sollte ihn auf dem Martinsmarkt in Gehrde am Samstag zwischen 14 und 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr besuchen.