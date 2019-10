Hirsch sorgt in der Fürstenauer Innenstadt für Aufsehen CC-Editor öffnen

Das sieht man auch nicht jeden Tag: Ein Hirsch hatte sich in der vergangenen Woche in die Fürstenauer Innenstadt verirrt. Foto: Jens Saupe

Fürstenau. Ein Hirsch hat in der vergangenen Woche in Fürstenau für Aufsehen gesorgt. Das Tier war in der Innenstadt unterwegs und lief unter anderem die Bundesstraße 214 entlang. Das blieb natürlich nicht unbemerkt.